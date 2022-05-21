"Поломали нам всю логистику": министры России уже жалуются на санкции

Мощные санкции против России продолжают медленно, но неустанно давить на государство-террористку. Некоторые министры уже даже не удерживаются от того, чтобы говорить правду.

В частности, с заявлением выступил министр транспорта России Виталий Савельев, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Глава Минтранса посетовал, что западные санкции уже поломали всю логистику его страны.

Экономика России трещит, несмотря на бравурные заявления руководства о "все прекрасно"

Как именно хотят исправлять последствия "незначительных санкций"

Министр страны-убийцы совершил визит в Астраханскую область России. Там он и признал, что санкции стран Запада, наложенные из-за полномасштабного нападения на Украину, начинают серьезно действовать с негативными последствиями, в том числе и для логистики.

Те санкции, которые были наложены сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране. Мы вынуждены искать новые логистические коридоры,

– пожаловался Савельев.

Он отметил, что отныне россияне обязаны искать выход из сложившейся ситуации. По словам Министра, уже рассматривают альтернативные торговые пути. Например, речь идет о международном транспортном коридоре Север-Юг (INSTC).

Это маршрут, соединяющий Индию со странами Центральной Азии, Россией и Европой через Иран. Отметим, что он лежит в Каспийском направлении. Там есть три порта:

Махачкало;

Астрахань;

Оля.

Ранее этот же министр России публично признал кражу иностранных самолетов . Он прямо говорил, что его государство украло самолеты, принадлежащие другим странам. Также сообщал, что в России решили, что "будут делать все сами", а летать эти борта только в дружеские агрессору страны.

"В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мостам и дорогам. У нас не должно быть узких мест, которые бы не позволили нам перестроиться", - начал объяснять министр – новые варианты, к которым принудили западные санкции.

Ужесточение санкций против России: последние новости

Мир продолжает давить на Москву, усиливая санкции за начавшуюся кровавую войну в Украине – в самом центре Европы. Многие страны поддерживают Украину в героическом противостоянии, выражая и таким образом собственную поддержку.

В частности, Канада ввела очередные антироссийские санкции . Ограничения касаются русских олигархов, также импорта и экспорта продуктов роскоши.

Великобритания же вводит новые санкции против российских авиакомпаний. Теперь у некоторых фирм нет возможности продавать свои слоты в аэропортах британского государства.

Также ЕС мобилизует 300 миллиардов евро, чтобы отказаться от российских энергоносителей . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила пакет мер, который поможет сэкономить больше энергии, ускорить отказ от российского газа и приступить к инвестициям в новом масштабе.

Временно поверенная в делах США Кристина Квин выразила мнение , что Путин и дальше убивает экономику России, думая, что страны начнут отменять ограничения из-за невыгоды. Вместе с тем, она констатировала, что санкции работают, а их влияние не одномоментно.

Интересно – мнение Буданова о том, что Путин сейчас находится в тупике: детали в видео