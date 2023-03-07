По данным Министра обороны, говорится о формуле мира Владимире Зеленском и мощной Украине. Следует заметить, что Верховная Рада уже внесла изменения в законодательные акты, согласно которым Киев расширит и заменяет стратегическую полосу границы с Беларусью и Россией.

Важно Украина расширит полосу у границы с Россией и Беларусью: что говорят в ГНСУ

Как Резников видит полосу безопасности вокруг Украины

Алексей Резников прокомментировал заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о полосе безопасности вокруг Украины, по меньшей мере, с российской стороны, на глубину 100 километров и более.

Полосой безопасности должны стать два параллельных института. Первое – это план по 10 пунктам – известная Формула мира президента Зеленского. Он имеет все составляющие построения будущей архитектуры безопасности в мире, ключевым элементом которой будет Украина. Чтобы предотвратить новые попытки решать пожелания от соседей из-за военной агрессии,

– заявил Резников.

По словам министра, обретение членства в НАТО и Евросоюзе – это один из ключевых элементов такой архитектуры безопасности. Конечно, это случится после победы.

"Второе – это построение украинского мощного современного государства с очень развитым сектором безопасности и обороны, нормальной регулярной армией и пониманием, что служить в армии – модно и престижно", – пояснил министр обороны.

Обратите внимание! Алексей Резников предположил, что, возможно, срочная служба нам больше не нужна. Ведь единственным залогом не повторения вторжения России является мощный сектор сил безопасности и обороны, понятная концепция армии резервистов. По словам Резникова, культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например.

Что говорил Буданов о "полосе безопасности" Украины