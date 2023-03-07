За даними Міністра оборони, мовиться про формулу миру Володимир Зеленського та потужну Україну. Варто зауважити, що Верховна Рада вже внесла зміни до законодавчих актів, згідно з якими Київ розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією.
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Як Резніков бачить смугу безпеки навколо України
Олексій Резніков прокоментував заяву глави української розвідки Кирила Буданова про смугу безпеки навколо України, щонайменше з російського боку, на глибину 100 кілометрів і більше.
Смугою безпеки мають стати дві паралельних інституції. Перше – це план з 10 пунктів – відома Формула миру президента Зеленського. Він має всі складові побудови майбутньої безпекової архітектури у світі, ключовим елементом якої буде Україна. Щоб унеможливити нові спроби вирішувати побажання від сусідів через військову агресію,
– заявив Резніков.
За словами міністра, набуття членства в НАТО та Євросоюзі – це один з ключових елементів такої безпекової архітектури. Звісно ж, це трапиться після перемоги.
"Друге – це побудова української потужної сучасної держави з дуже розвиненим сектором безпеки й оборони, нормальною регулярною армією та розумінням, що служити в армії – модно і престижно", – пояснив міністр оборони.
Що казав Буданов про "смугу безпеки" України
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що перший етап війни закінчиться виходом на кордони 1991 року.
- За словами очільника розвідки, далі треба створити зону безпеки навколо кордону. Мовиться про більш-менш нормальну територію в радіусі 40 кілометрів. Кирило Буданов уточнив, що бажано, звичайно ж, щоб мовилося про цілих 100 кілометрів.
- Генерал-майор пояснив, що це має бути демілітаризована зона. У її радіусі не має бути жодного озброєння. Там має бути контроль над ситуацією. Це дасть Україні достатньо часу на реакцію, якщо ворог захоче напасти знову.
- Ба більше, Кирило Буданов пояснив, що станом на лютий 2023 року, якщо порівнювати війну з футбольним матчем, то вона наразі на 70-й хвилині. Якщо ж говорити про рахунок, то він 1:1, адже як у росіян, так і в нас є певні перемоги. Детальніше про позицію Буданова – читайте тут.