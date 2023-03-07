За даними Міністра оборони, мовиться про формулу миру Володимир Зеленського та потужну Україну. Варто зауважити, що Верховна Рада вже внесла зміни до законодавчих актів, згідно з якими Київ розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією.

Важливо Україна розширить смугу біля кордону з Росією та Білоруссю: що кажуть у ДПСУ

Як Резніков бачить смугу безпеки навколо України

Олексій Резніков прокоментував заяву глави української розвідки Кирила Буданова про смугу безпеки навколо України, щонайменше з російського боку, на глибину 100 кілометрів і більше.

Смугою безпеки мають стати дві паралельних інституції. Перше – це план з 10 пунктів – відома Формула миру президента Зеленського. Він має всі складові побудови майбутньої безпекової архітектури у світі, ключовим елементом якої буде Україна. Щоб унеможливити нові спроби вирішувати побажання від сусідів через військову агресію,

– заявив Резніков.

За словами міністра, набуття членства в НАТО та Євросоюзі – це один з ключових елементів такої безпекової архітектури. Звісно ж, це трапиться після перемоги.

"Друге – це побудова української потужної сучасної держави з дуже розвиненим сектором безпеки й оборони, нормальною регулярною армією та розумінням, що служити в армії – модно і престижно", – пояснив міністр оборони.

Зверніть увагу! Олексій Резніков припустив, що, можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Адже єдиною запорукою неповторення вторгнення Росії – є потужний сектор сил безпеки та оборони, зрозуміла концепція армії резервістів. За словами Резнікова, культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад.

Що казав Буданов про "смугу безпеки" України