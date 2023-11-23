Часть Днепра осталась без света: в ДТЭК объяснили причину

В полдень жители двух жилых районов города Днепр остались без света. В ДТЭК говорят, что произошла локальная авария.

В областном центре Днепропетровщины у половины города исчезло электроснабжение.

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Восстановление электричества продолжается

Около 12 часов отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света.

Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

В Украине сообщили о дефиците электроэнергии

Укрэнерго заявило, что 22 ноября в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. В компании объяснили, что могут быть три причины его возникновения: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций, недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию в течение суток. В частности, не использовать электроустройства одновременно и устраивать стирку в вечерние часы.

Какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 23 ноября