Часть Днепра осталась без света: в ДТЭК объяснили причину
Источник:ДТЭК
В полдень жители двух жилых районов города Днепр остались без света. В ДТЭК говорят, что произошла локальная авария.
В областном центре Днепропетровщины у половины города исчезло электроснабжение.
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Восстановление электричества продолжается
Около 12 часов отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света.
Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.
В Украине сообщили о дефиците электроэнергии
Укрэнерго заявило, что 22 ноября в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. В компании объяснили, что могут быть три причины его возникновения: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций, недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию в течение суток. В частности, не использовать электроустройства одновременно и устраивать стирку в вечерние часы.
Какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 23 ноября
- Из-за непогоды и боевых действий без света – 413 населенных пунктов.
- В Харьковской области за сутки из-за боевых действий были повреждены три линии электропередачи. Всего обесточенными остаются 17,2 тысячи абонентов.
- В Днепропетровской области из-за боевых действий выключались 4 линии электропередачи – 1,2 тысячи абонентов оставались без света. На утро все потребители заживлены.
- В Херсонской области из-за боевых действий обесточены 48 населенных пунктов.
- В Запорожье по техническим причинам за сутки было отключено 4 населенных пункта (5,4 тысячи потребителей). Из них уже к утру энергетики вернули свет в 3 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточенными остаются 62 населенных пункта – это почти 26 тысяч абонентов.
- На Черниговщине в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 5 населенных пунктов (более 600 абонентов). Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Из-за боевых действий полностью без света остаются 10 населенных пунктов и 7 – частично.
- В общем, ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.