В обласному центрі Дніпропетровщини в половини міста зникло електропостачання.

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Відновлення електрики триває

Близько 12-ї години окремі оселі в житлових районах Тополя та Перемога залишились без світла.

Фахівці ДТЕК вже виїхали на місце аварії та прикладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

В Україні повідомили про дефіцит електроенергії

Укренерго заявила, що 22 листопада в енергосистемі зафіксували дефіцит електроенергії. У компанії пояснили, що може бути три причини його виникнення: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій, недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

В Укренерго закликали економно споживати електроенергію протягом доби. Зокрема, не використовувати електропристрої одночасно та влаштовувати прання у вечірні години.

Яка ситуація в енергосистемі станом на 23 листопада