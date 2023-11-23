В обласному центрі Дніпропетровщини в половини міста зникло електропостачання.
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Відновлення електрики триває
Близько 12-ї години окремі оселі в житлових районах Тополя та Перемога залишились без світла.
Фахівці ДТЕК вже виїхали на місце аварії та прикладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.
В Україні повідомили про дефіцит електроенергії
Укренерго заявила, що 22 листопада в енергосистемі зафіксували дефіцит електроенергії. У компанії пояснили, що може бути три причини його виникнення: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій, недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
В Укренерго закликали економно споживати електроенергію протягом доби. Зокрема, не використовувати електропристрої одночасно та влаштовувати прання у вечірні години.
Яка ситуація в енергосистемі станом на 23 листопада
- Через негоду та бойові дії без світла – 413 населених пунктів.
- На Харківщині за добу через бойові дії було пошкоджено три лінії електропередачі. Всього знеструмленими залишаються 17,2 тисячі абонентів.
- На Дніпропетровщині через бойові дії вимикалися 4 лінії електропередачі – 1,2 тисячі абонентів залишалися без світла. На ранок усіх споживачів заживлено.
- У Херсонській області через бойові дії знеструмлено 48 населених пунктів.
- На Запоріжжі з технологічних причин за добу було відключено 4 населених пункти (5,4 тисячі споживачів). З них уже на ранок енергетики повернули світло у 3 населених пункти. Через бойові дії знеструмленими залишаються 62 населених пункти – це майже 26 тисяч абонентів.
- На Чернігівщині внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 5 населених пунктів (понад 600 абонентів). Тривають роботи з відновлення електропостачання. Через бойові дії повністю без світла залишаються 10 населених пунктів і 7 – частково.
- Загалом ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.