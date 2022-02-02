Половина граждан готовы защищать Украину с оружием в руках: опрос

Значительная часть украинцев готова защищать свою страну в случае вторжения России любым способом. В частности, с оружием в руках готовы идти 44,9% граждан.

Однако другая часть, 45,4%, считают, что это дело военных, поэтому они не будут вмешиваться. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Центра Разумкова.

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Кто готов идти в бой

Среди тех, кто готов защищать страну во что бы то ни стало, 61,3% составляют мужчины, 31,6% – женщины.

В частности, 73,7%, мужчин живут на Западе Украины, 59,7% – в Центре, 48,4% – на Юге, 58% – на Востоке. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Больше всего тех, кто заявляет о готовности, среди избирателей "Европейской Солидарности" – 61,6% и "Слуги народа" – 56,8%. Меньше всего – среди избирателей ОПЗЖ – 22,4%.

Что известно об опросе?

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТІ . Опросили 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Угроза нападения России: последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у границы с Украиной находится около 109 тысяч российских военных. Более того, их сопровождают около 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Однако, по его словам, Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек против вторжения России, если оно произойдет.

Американская разведка отмечала, что нападение Москвы возможно в феврале.

Однако украинские власти призывают людей не паниковать.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.