Половина украинцев нейтрально относится к Крымской платформе
9 сентября 2021 , 15:09Читати новину українською
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Треть украинцев ничего не слышала о Крымской платформе – площадке для деоккупации Крыма. Наиболее неосведомленной оказалась молодежь.
Как украинцы относятся к Крымской платформе
50% опрошенных украинцев признались, что нейтрально относятся к Крымской платформе. В то же время среди знающих граждан положительно настроены 70%.
К теме Имеет провокационный характер, – Путин пожаловался председателю Евросовета на Крымскую платформу
Больше всего информированы о платформе жители Центра и Юга – 27% и 26% соответственно. В то же время лишь 20% жителей восточных областей знают о площадке.
Положительно к инициативе относятся 56% жителей Запада, 55% – Центра, 45% – Юга, 35% – Востока.
Возрастные категории украинцев, которые знают о платформе
- Среди опрошенных в возрасте 18 – 29 лет о Крымской платформе знают только 12%;
- 30 – 39 лет – 12%;
- 40 – 49 лет – 25%;
- 50 – 59 лет – 31%;
- более 60 лет – 38%.
То есть с возрастом растет и осведомленность в важности Крымской платформы.Справка. Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители почти 50 стран мира и международных делегаций. По итогам одобрили декларацию, которая среди прочего предусматривает введение против России санкций в случае ее агрессии.
Что известно об опросе
Исследование общественного мнения проводили в течение 2 – 4 сентября 2021 года. В нем приняли участие 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%