Половина украинцев нейтрально относится к Крымской платформе

Треть украинцев ничего не слышала о Крымской платформе – площадке для деоккупации Крыма. Наиболее неосведомленной оказалась молодежь.

Как украинцы относятся к Крымской платформе

50% опрошенных украинцев признались, что нейтрально относятся к Крымской платформе. В то же время среди знающих граждан положительно настроены 70%.

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Больше всего информированы о платформе жители Центра и Юга – 27% и 26% соответственно. В то же время лишь 20% жителей восточных областей знают о площадке.

Положительно к инициативе относятся 56% жителей Запада, 55% – Центра, 45% – Юга, 35% – Востока.

Возрастные категории украинцев, которые знают о платформе

Среди опрошенных в возрасте 18 – 29 лет о Крымской платформе знают только 12%;

30 – 39 лет – 12%;

40 – 49 лет – 25%;

50 – 59 лет – 31%;

более 60 лет – 38%.

То есть с возрастом растет и осведомленность в важности Крымской платформы.

Что известно об опросе

Исследование общественного мнения проводили в течение 2 – 4 сентября 2021 года. В нем приняли участие 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%