Як українці ставляться до Кримської платформи

50% опитаних українців зізналися, що нейтрально ставляться до Кримської платформи. Водночас серед обізнаних громадян позитивно налаштовані 70%.

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Найбільше поінформовані про платформу мешканці Центру та Півдня – 27% та 26% відповідно. Водночас лише 20% жителів східних областей знають про майданчик.

Позитивно до ініціативи ставляться 56% мешканців Заходу, 55% – Центру, 45% – Півдня, 35% – Сходу.

Вікові категорії українців, які знають про платформу

Серед опитаних віком 18 – 29 років про Кримську платформу знають лише 12%;

30 – 39 років – 12%;

40 – 49 років – 25%;

50 – 59 років – 31%;

більше ніж 60 років – 38%.

Тобто з віком зростає і проінформованість у важливості Кримської платформи.

Довідка. Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники майже 50 країн світу та міжнародних делегацій. За підсумками схвалили декларацію, яка серед іншого передбачає введення проти Росії санкцій у разі її агресії.