В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: была угроза атаки дронами

Во многих областях Украины около 15:30 объявляли воздушную тревогу. Граждан призвали немедленно перейти в укрытие.

Мониторинговые группы сообщали об активности вражеской авиации по линии фронта. А также возможности запуска беспилотников.

Внимание В ряде областей экстренные отключения: где не будет света 11 декабря

Где звучали сирены:

Киев и область

Черниговская область

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Донецкая область

Николаевская область



Карта воздушных тревог по состоянию на 15:27 / Скриншот єМапа

Отметим, что в Николаевской области по состоянию на 15.:30 уже объявили об отбое. В остальных же областях опасность вражеских атак сохранялась.

По состоянию на 13:45 воздушная тревога была отменена в большинстве регионов: кроме Днепра, Запорожской области и Луганщины.

После отбоев тревогу объявили повторно

Впрочем, уже в 13:47 воздушная тревога снова распространилась на ряд областей. Воздушные силы повторно предупредили об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:47 /Скриншот єКарта

Около 14:20 воздушная тревога была отменена во всех областях, кроме Луганской области.

Актуально о массированных атаках России

Предыдущий массированный обстрел Украины силами России произошел в понедельник, 5 декабря. В Офисе Президента сообщили, что из-за удара России существенно пострадали Киевская, Одесская, Винницкая и другие области.

Отметим также, что в ночь на 10 декабря вражеские беспилотники атаковали энергетические объекты Одессы. В результате полностью без света остался областной центр. Пока ситуация в области все еще сложная: свет удалось восстановить, но начались проблемы с водоснабжением. Их тоже обещают решить.