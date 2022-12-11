Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації вздовж лінії фронту. А також ймовірність запуску безпілотників.

Увага У низці областей екстренні відключення: де не буде світла 11 грудня

Де лунали сирени:

Київ та область

Чернігівська область

Сумська область

Полтавська область

Харківська область

Дніпропетровська область

Запорізька область

Донецька область

Миколаївська область



Карта повітряних тривог станом на 15:27 / Скриншот єМапа

Зазначимо, що в Миколаївській області станом на 15:30 уже оголосили про відбій. У решті ж областей небезпека ворожих атак зберігалась.

Станом на 13:45 повітряну тривогу скасували у більшості регіонах: окрім Дніпра, Запорізької області та Луганщини.

Після відбоїв тривогу оголосили повторно

Втім, уже о 13:47 повітряна тривога знову поширилась на низку областей. Повітряні сили повторно попередили про активність ворожої авіації вздовж кордонів східних областей.



Карта повітряних тривог станом на 13:47 /Скриншот єМапа

Актуально про масовані атаки Росії

Попередній масований обстріл України силами Росії відбувся у понеділок, 5 грудня. В Офісі Президента повідомили, що через удар Росії суттєво постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони.

Зауважимо також, що у ніч проти 10 грудня ворожі безпілотники атакували енергетичні об'єкти Одеси. Внаслідок цього повністю без світла залишився обласний центр. Наразі ситуація в області все ще складна: світло вдалось відновити, але почались проблеми з водопостачанням. Їх теж обіцяють вирішити.