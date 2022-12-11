Міськрада Одеси повідомила, що фахівцям ДТЕК вдалось відновили енергоживлення об'єктів, відтак і ситуація з водопостачанням стабілізується найближчим часом.

Увага У низці областей екстренні відключення: де не буде світла 11 грудня

Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Инфоксводоканалу", виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. Тож, на випадок аварійних відключень електрики містян закликали мати у домівках певний запас питної води.

Також повідомляють, що фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

Де можна набрати воду

Комунальні автівки з технічною водою вже працюють за наступними адресами:

вулиця Головна, 14

вулиця Ядова, 12

вулиця Грушевського, 52

До слова, речник Одеської ОВА Сергій Братчук теж повідомив про перебої з водопостачанням у деяких районах міста та закликав містян робити запаси води на такі випадки.

Головне про ситуацію з електрикою в Одесі

У ніч проти 10 грудня росіяни дронами атакували енергетичний об'єкт в Одесі. Внаслідок цього повністю без світла залишився обласний центр. Подавали електроенергію лише до об'єктів критичної інфраструктури.

Найбільше постраждала саме Одеса й територіальні громади Одеського району. Що стосується решти області, то ситуацію вдалося максимально втримати.

Крім того, в області була проблема зі зв'язком, оскільки на станціях операторів з ладу виходили батареї. Наразі ж ситуація покращується.



Ситуація зі світлом в Одесі все ще складна / Інфографіка 24 канал