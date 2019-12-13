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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Положинский призвал поддержать Антоненко в деле Шеремета: что нужно сделать

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      Положинский призвал написать характеристику Антоненко / Коллаж 24 канала

      Украинский музыкант Александр Положинский призвал прийти в суд в Киеве, который 13 декабря будет выбирать меру пресечения ветерану войны на Донбассе, музыканту Riffmaster Андрею Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Заметим, что Положинский вместе с Антоненко давали концерты на Донбассе – уже в период боевых действий. 13 декабря Положинский записал видеообращение с призывом прийти в суд и поддержать Антоненко. Суд еще не начался, потому что ожидают адвоката. Заседание назначено на 13:00.

      Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

      "Поэтому есть еще немного времени, чтобы доехать туда всем, кто хочет поддержать. Конечно, речь не идет о какой-то дестабилизации обстановки, а речь идет о гражданской активной поддержке и о наблюдении за тем, чтобы все происходило законно, без нарушений", – сказал в видеообращении Положинский.

      Узнайте, что говорят про Антоненко в ВСУ

      Смотрите видеообращение Положинского относительно дела Антоненко:

      Какие доказательства у следствие по Антоненко в деле Шеремета

      • Выводы экспертизы свидетельствуют, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.
      • Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными из 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.
      • Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.
      • Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
      • Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. Закладывал взрывчатку под автомобиль Шеремета.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по другому делу – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster Судьи Сашко Положинский Павел Шеремет
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