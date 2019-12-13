Положинський закликав підтримати Антоненка у справі Шеремета: що треба зробити

Український музикант Олександр Положинський закликав прийти до суду в Києві, який 13 грудня обиратиме запобіжний захід ветеранові війни на Донбасі, музиканту Riffmaster Андрієві Антоненку у справі про журналіста Павла Шеремета.

Зауважимо, що Положинський разом з Антоненком давали концерти на Донбасі – вже в період бойових дій. 13 грудня Положинський записав відеозвернення з закликом прийти до суду і підтримати Антоненка. Суд ще не розпочався, бо чекає на адвоката. Засідання призначене на 13:00.

Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

"Тому є ще трішки часу, щоб доїхати туди всіх, хто хоче підтримати. Звісно, не йдеться про якусь дестабілізацію обстановки, а йдеться про громадянську активну підтримку і про стеження за тим, щоб усе відбувалося законно, без порушень", – сказав у відеозверненні Положинський.

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Дивіться відеозвернення Положинського щодо справи Антоненка:

Які докази має слідство щодо Антоненка у справі Шеремета

Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.

А жінка – Кузьменко. Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета.

Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета.

Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета: