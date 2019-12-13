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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Положинський закликав підтримати Антоненка у справі Шеремета: що треба зробити

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      Положинський закликав написати характеристику про Антоненка / Колаж 24 каналу

      Український музикант Олександр Положинський закликав прийти до суду в Києві, який 13 грудня обиратиме запобіжний захід ветеранові війни на Донбасі, музиканту Riffmaster Андрієві Антоненку у справі про журналіста Павла Шеремета.

      Зауважимо, що Положинський разом з Антоненком давали концерти на Донбасі – вже в період бойових дій. 13 грудня Положинський записав відеозвернення з закликом прийти до суду і підтримати Антоненка. Суд ще не розпочався, бо чекає на адвоката. Засідання призначене на 13:00.

      Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

      "Тому є ще трішки часу, щоб доїхати туди всіх, хто хоче підтримати. Звісно, не йдеться про якусь дестабілізацію обстановки, а йдеться про громадянську активну підтримку і про стеження за тим, щоб усе відбувалося законно, без порушень", – сказав у відеозверненні Положинський.

      Дізнайтеся, що кажуть про Антоненка в ЗСУ

      Дивіться відеозвернення Положинського щодо справи Антоненка:

      Які докази має слідство щодо Антоненка у справі Шеремета

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Закладала вибухівку під авто Шеремета.
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Закладав вибухівку під авто Шеремета.
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета Розслідування Павло Шеремет Сашко Положинський Судді
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