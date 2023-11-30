Так, в Европейской комиссии рассматривают возможность введения санкций против Польши из-за ситуации на границе с Украиной. Ведь это является прямым нарушением международного соглашения, которое ЕС заключил с Украиной.

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Еврокомиссия может ввести ограничения против Польши

Профильная еврокомиссар по транспорту Адина Велян подчеркнула, что польские власти проявили недостаточную инициативность по разрешению ситуации на границе с Украиной. В то же время представители Европейской комиссии пытались разрешить ситуацию и искали компромисс между сторонами.

"Нет доброй воли в поиске решения. Это моя сегодняшняя оценка, и это почти полное отсутствие участия польских властей. Говорю это потому, что польские власти должны следить за соблюдением закона на этой границе", – сказала еврокомиссар.

Велян подчеркнула, что поддерживает право людей протестовать по всему ЕС. Но отметила, что Украина, находящаяся сейчас в состоянии войны, "не может стать заложницей блокады наших внешних границ".

Еврокомиссар также сказала, что есть перечень технических мер, которые можно принять, но они должны выполняться и их должна согласовать польская сторона для регулирования ситуации на границе.

Мы продолжаем диалог, но оставляем за собой право вмешиваться как Еврокомиссия с даже инициацией процедуры нарушения (суд против страны ЕС, которая не выполняет законодательство Союза – 24 Канал) против тех, кто не соблюдает правила и не применяет закон,

– рассказала Велян.

В ответ на заявление Вельян представитель Еврокомиссии Адальберт Янц уточнил, что производство по возможному нарушению Польшей законов ЕС еще не подтверждено. Янц подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры между польскими и украинскими представителями, сосредоточенные на техническом обмене деталей соглашения.

Европейская комиссия также подтвердила важность соблюдения соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС, подчеркнув, что аннулирование разрешений или квот является законным мероприятием в этой юридически обязывающей системе.

Напоследок Янц сказал, что Европейская комиссия не имеет права отменить международное соглашение, одобренное Советом ЕС, как часть обычных процедур. Еврокомиссар отметил, что это и не то, что Еврокомиссия считает уместным в этом контексте, однако окончательные технические решения все еще обсуждаются.

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