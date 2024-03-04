Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна подтвердил проведение неофициальных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Касаются они возможности освобождения польских фермеров от определенных положений "Зеленого соглашения".

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Варшава ищет компромисс

В ответ на вопрос о непубличных переговорах Шейна в эфире радио ZET отметил, что Польша стремится к изменениям, которые бы сняли давление с ее сельскохозяйственного рынка. По его словам, отрасль является уязвимой из-за территориальной близости к Украине.

Польский чиновник отметил, что переговоры касаются "всего возможного", в частности изменений в "Зеленое соглашение" и регулирования импорта продукции, который вызывает дисбаланс на рынках ЕС. Шейна также выразил решимость Варшавы действовать самостоятельно, если переговоры с Брюсселем затянутся.

Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, они станут общей позицией ЕС. Если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ и пошлины в одностороннем порядке.

Что такое "Зеленая сделка" European Green Deal (или "Европейское зеленое соглашение") – это набор законодательных инициатив, выдвинутых Еврокомиссией к странам-членам Альянса. Стратегия имеет целью сделать Европейский континент климатически нейтральным до 2050 года – в частности, вводит достаточно жесткие правила для аграриев. Это возмущает польских фермеров, поскольку они вынуждены конкурировать с украинским агрорынком, для которого инициатива не является обязательной к исполнению.

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