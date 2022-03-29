Польша будет принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется, – вице-премьер
Источник:Politico
В Польше заявили, что готовы продолжать принимать украинских беженцев. Пока для этого есть возможности.
Об этом в интервью изданию рассказал вице-премьер-министр Петр Глинский, который отвечает за усилия страны по принятию украинских беженцев.
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Польша продолжит принимать украинских беженцев
Политик сообщил, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько будет нужно.
У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев,
– заявил Глинский.
По его словам, за последний месяц страна приняла 2,3 миллиона беженцев. Это больше, чем любое другое европейское государство. В последнее время количество прибывших упало, однако Варшава готовится к предстоящим волнам.
В то же время Глинский отметил, что Западу очень важно не уменьшать гуманитарную помощь стране. "Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", – пояснил вице-премьер.
В ЕС по-разному реагируют на позицию Польши
Готовность Польши принять так много украинских беженцев, хотя она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие страны Евросоюза.
Глинский объяснил разницу в подходах тем, что до войны в Польше уже жили и работали примерно 1,5 миллиона украинцев. Он отметил глубокие культурные связи между странами.
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