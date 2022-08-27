Словакия подписала соглашение, Польша и Чехия будут охранять ее воздушное пространство, – СМИ
Источник:Reuters
Словакия 27 августа подписала соглашение. Согласно ей страны-члены НАТО, Чехия и Польша будут патрулировать ее небо.
Польша и Чехия будут охранять воздушное пространство Словакии
Такое решение было принято на фоне того, что Братислава выводит из строя советские МиГ-29. Их потенциально уволили для отправки в Украину.
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Словакия заявила, что готова направить 11 истребителей МиГ в Украину. Они повысят нашу способность противостоять русским войскам.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.
Есть политическая воля, и это имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы уведомим вас,
– подчеркнул он.
Словакия уже передала Украине:
- систему ПВО С-300
- военные вертолеты серии Ми
- самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град"
На этой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1.
В то же время Надь, оценивший МиГ примерно в 300 миллионов евро, сказал, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации в поддержку модернизации своих войск.
Согласно соглашению, соседи Словакии, Чехия и Польша будут охранять ее небо с сентября, тогда как Словакия ожидает поставок 14 новых истребителей F-16 американского производства.
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