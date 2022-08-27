Польща та Чехія охоронятимуть повітряний простір Словаччини
Таке рішення було прийнято на тлі того, що Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29. Їх потенційно звільнили для відправки в Україну.
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Словаччина заявила, що готова надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну. Вони підвищать нашу здатність протистояти російським військам.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу, що Братислава готова відправити літаки в сусідню Україну, але угоди ще не досягнуто.
Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вас,
– підкреслив він.
Зазначається, що Словаччина вже передала Україні:
- систему ППО С-300
- військові вертольоти серії Мі
- самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град".
Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.
Водночас Надь, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро, сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.
Згідно з угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва.
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