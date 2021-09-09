Польша готова наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, – Шмыгаль
Источник:"РБК-Украина"
Премьер-министры Украины и Польши обсудили гибель украинца Дениса Никифоренко. Матеуш Моравецкий пообещал Денису Шмыгалю, что все виновные в этой трагедии будут наказаны.
Шмыгаль отметил, что трагедия, которая случилась еще в июле, была попыткой посеять недоразумение между польской и украинской стороной.
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Обе стороны заинтересованы в расследовании
Денис Шмыгаль заявил, что из-за трагической смерти Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве обе стороны продемонстрировали свою позицию относительно насилия. Украинские дипломаты сотрудничают с польскими правоохранителями.
Кроме того, премьер-министр Украины заверил, что обе страны приложат максимальные усилия, чтобы найти и наказать виновных. Такая же позиция у его польского коллеги.
Он (Моравецкий – 24 канал) настроен чрезвычайно решительно, чтобы быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана,
– добавил Шмыгаль.
Смерть Дениса Никифоренко во Вроцлаве: коротко о главном
- 30 июля в польском Вроцлаве парень возвращался на автобусе со встречи с друзьями якобы в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы говорят, что он был якобы в неадекватном состоянии, из-за чего его высадили и вызвали полицию. Однако кадры из видео не подтверждают этого.
- По информации польских СМИ, полицейские пытали украинца в вытрезвителе, куда они его привезли. После чего ему стало плохо, из-за чего он умер.
- В Польше из-за смерти украинца начались протесты с требованием прекратить полицейский произвол.