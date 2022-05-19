Польша готова построить постоянные базы НАТО из-за потенциальных угроз со стороны России

Польша готова построить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений. Такова реакция на потенциальные территориальные претензии со стороны России.

Об этом в четверг, 19 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции Strategic Ark в Варшаве.

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Требуются постоянные базы НАТО

По словам Моравецкого, в государствах восточного фланга НАТО должны быть постоянные базы Альянса. Там нужно разместить лёгкие подразделения.

Постоянные основы союзников должны быть созданы в странах на востоке НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе, – сказал он.

Он добавил, что Альянс даст достойный отпор России, если она попытается атаковать чужие территории.

"Россия должна знать, что мы не отдадим ни пяди территории НАТО", – отметил Моравецкий.

Когда закончится война с Россией

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, не следует легкомысленно воспринимать российскую армию. Враг не столь слаб, как бы этого хотелось. Его действительно много.

Данилов также ответил на прогнозы экспертов, что война может завершиться уже в мае. Он призывает быть реалистом.

Я хочу заметить, что отношусь к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как бы нам хотелось. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю – легкомысленны,

– подчеркивает Данилов.

Один из ключевых моментов, который поможет Украине победить в войне, – вооруженная помощь от международных партнеров. Чем быстрее ее отправят – тем быстрее удастся совершить переломный момент в войне.

Несмотря на то, что россиянам сложно продвигаться вглубь территории Украины, они все равно могут нанести ущерб с помощью, например, стратегической авиации. Оккупанты почти каждый день обстреливают населенные пункты ракетами.

С оружием ситуация должна быть несколько лучше. Сегодня, 19 мая, Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи. Часть этих средств пойдет на оружие для украинской армии. Этот пакет помощи должен подписать президент США Джо Байден.

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