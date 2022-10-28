Пакт Россия-НАТО с 1997 года аннулирован, Польша хочет ядерное оружие, – канцелярия Дуды

В Польше считают, что Россия, напавши на Украину, аннулировала пакт НАТО-Россия в 1997 году. Поэтому страна заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

То есть Польша хочет получить ядерное оружие. Об этом заявил руководитель Офиса международной политики Якуб Кумох.

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Польша хочет получить ядерное оружие

В начале сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна провела переговоры с США по поводу возможного участия в программе Nuclear Sharing и своего включения под "ядерный зонтик" НАТО.

После этого заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что Соединенные Штаты пока не говорят с Польшей о возможном размещении там ядерного оружия. Мол, США не планируют размещать ядерное оружие в какой-либо стране, присоединившейся к НАТО после 1997 года.

Глава Офиса международной политики президента Польши Якуб Кумох отметил, что Дуда не говорил, что Польша сейчас ведет переговоры. Президент говорил только о том, что подобные переговоры были.

Они были на так называемой концептуальной фазе, то есть Польша заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing, и в какой-то момент это передали американской стороне.

– объяснил министр.

Также Кумох, ссылаясь на слова спикера Госдепа США, подчеркнул, что "жаль, что в его заявлении фигурирует 1997 год".

"В 1997 году был подписан пакт НАТО-Россия, на основе которого есть убеждение, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО не следует развертывать в Восточной Европе. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот пакт – мертв, Россия его просто аннулировала". агрессией против Украины", – подчеркнул министр.

Он подытожил, что в офисе Дуды очень заинтересованы в развертывании сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.

Что такое Nuclear Sharing Это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 г. в рамках Nuclear Sharing ядерное оружие США разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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