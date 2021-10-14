Польша хочет построить высокое заграждение на границе с Беларусью
Источник:Укринформ
Из-за наплыва беженцев на границе с Беларусью Польша хочет построить там надежное заграждение. Ожидают, что на это потратят полмиллиарда злотых.
Совет министров РП утвердил соответствующий проект спецзакона. Сейм Польши может рассмотреть его уже на этой неделе.
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Как будет выглядеть сооружение
Это должно быть серьезное высокое заграждение. Его оборудуют системами видеомониторинга и фиксации движения. Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминский. В правительстве отмечают, что попыток пересечь границу становится все больше.
Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что власти не рассчитывают на уменьшение миграционного давления в ближайшее время. Поэтому нужно усилить защиту границы.
Кстати, в проекте предусмотрено, что никто не сможет приближаться к заграждению ближе, чем на 200 метров.
Какая ситуация с мигрантами
- С августа тысячи мигрантов пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Преимущественно это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.
- В Европейском Союзе уверены, что позволяя беженцам пересекать границу, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко мстит за санкции.
- Польша зафиксировала рекордное количество беженцев в Европу на границе с Беларусью. За сутки 28 сентября пограничники насчитали почти 500 попыток незаконного пересечения границы.
- Поэтому в последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение.