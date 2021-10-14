Польша хочет построить высокое заграждение на границе с Беларусью

Из-за наплыва беженцев на границе с Беларусью Польша хочет построить там надежное заграждение. Ожидают, что на это потратят полмиллиарда злотых.

Совет министров РП утвердил соответствующий проект спецзакона. Сейм Польши может рассмотреть его уже на этой неделе.

К теме Перебрасываете мертвых через границу, – Лукашенко обвинил Польшу в хаосе на границе с Беларусью

Как будет выглядеть сооружение

Это должно быть серьезное высокое заграждение. Его оборудуют системами видеомониторинга и фиксации движения. Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминский. В правительстве отмечают, что попыток пересечь границу становится все больше.

Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что власти не рассчитывают на уменьшение миграционного давления в ближайшее время. Поэтому нужно усилить защиту границы.

Кстати, в проекте предусмотрено, что никто не сможет приближаться к заграждению ближе, чем на 200 метров.

Какая ситуация с мигрантами