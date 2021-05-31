Польша хочет упростить украинцам доступ к работе

Польская власть планирует мероприятия, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам к работе. Это касается специальностей, где есть недостаток работников.
Польша нуждается в работниках из-за границы не только в традиционных сферах: строительстве или торговле. Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.
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По словам чиновницы, польские работодатели положительно оценивают украинских или белорусских мигрантов.
Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно, – сказала Михалек.
Процедуру трудоустройства упростят
Чиновник отметила, что в Национальном плане восстановления Польши в постковидный период уже предусмотрели упрощение процедуры трудоустройства иностранцев:
- планируют повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам,
- уменьшить срок на получение таких документов и ограничить лишние формальности.
- Процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев хотят цифровизовать.