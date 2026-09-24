Истребители Польши и Румынии поднялись в воздух из-за российской атаки на Украину

Утром 24 сентября Польша подняла военную авиацию и привела в боевую готовность наземные системы ПВО в связи с очередной атакой России на Украину. Ночью истребители также поднимались в Румынии из-за воздушных целей вблизи украинской границы.

Об этом сообщают Министерство обороны Румынии, Майя Санду и Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Какова была реакция соседей Украины?

Утром 24 сентября УГО Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства в связи с российскими ударами по Украине. В частности, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в режим готовности. Также в воздушное пространство страны была задействована военная авиация.

В польском командовании отметили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

В ночь на 24 сентября румынская система радиолокационного наблюдения зафиксировала группу воздушных целей, двигавшихся к северу от Килии-Веке на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.

Для мониторинга ситуации с 57-й авиабазы подняли два истребителя F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании, которые находятся в Румынии в рамках усиленной воздушной полиции.

Воздушную тревогу в Румынии отменили в 05:44. В Министерстве обороны страны заявили, что о нарушении румынского воздушного пространства не сообщалось.

Позже сообщили, что из-за появления "Шахеда" в Румынии приостановили занятия в школах четырех населенных пунктов. Министерство образования страны издало распоряжение о приостановке занятий в случае тревоги, связанной с беспилотниками. Учителям рекомендуют уводить детей в помещения без окон.

Массированное российское нападение на Украину утром 24 сентября также затронуло Молдову. Четыре российских беспилотника нарушили воздушное пространство страны, а по меньшей мере один из них взорвался на севере.

В Молдове осудили российскую агрессию против Украины.

Война России ставит под угрозу всю Европу. Мы осуждаем эту войну и стоим на стороне Украины,

– заявили в Молдове.

Напомним, Россия в ночь на 24 сентября совершила массированную атаку на Украину, запустив ракеты и 282 ударных беспилотника. Воздушное нападение противник начал еще в 18:00 23 сентября, применив противокорабельные ракеты "Циркон", баллистические "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также Shahed, "Герберы", "Пародии", "Бандероли" и "Дань-Т". Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 227 воздушных целей противника. Среди них – 4 "Цирконы", 3 баллистические ракеты "Искандер-М" / С-400 / KN-23, 1 "Бандероль" / "Дань-Т" и 219 беспилотников различных типов.

В то же время российские средства воздушного нападения нанесли удары по 13 локациям, еще в 10 местах зафиксировали падение сбитых целей и их обломков.