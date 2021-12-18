Польша изменила правила въезда для украинцев: кому не нужно сдавать ПЦР-тест

Польша с 15 декабря ужесточила карантинные ограничения, введя обязательное тестирование на коронавирус. Тесты нужно делать даже тем, кто сделал прививку против COVID-19.

Однако уже с 18 декабря Польша изменила правила въезда в страну. Так, власти решили расширить список лиц, которые не должны делать тестирование.

Важно В Польше Омикрон заболел маленький ребенок

Актуальные правила въезда в Польшу

Во время пересечения границы Польшу лица должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста на COVID-19, польском или английском языках, сделанной не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Срок действия теста следует считать от времени, когда вы этот тест сделали.

Время от тестирования освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране и опекуны, которые их сопровождают,

дети, посещающие детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

С 18 декабря этот перечень расширился и в него включили:

детей до 5 лет;

лиц, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждан, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, которые работают в медицинских учреждениях).

Заметим, что после усиления ограничений на въезд на границе с соседней Польшей образовались очереди из авто. Так, 15 декабря на пункте пропуска "Шегини" в очереди ожидали сечение 150 автомобилей и 180 грузовиков. На другом пункте пропуска в Краковце очередь составляла до 100 машин.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал об Омикроне: смотрите видео

Кроме Польши, еще одна страна ЕС, Италия, также ввела ограничения из-за распространения коронавирус штамма "Омикрон". Туда решили не пускать даже вакцинированных путешественников из Украины.