В то же время вопрос стоимости остается актуальным. Если цена МиГ-29 будет сопоставима со стоимостью шведских истребителей Gripen, их закупка потеряет смысл, ведь современные западные модели имеют значительно более широкие боевые возможности. Впрочем, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала заметил, что Украина не будет отказываться от МиГов в случае передачи от МиГов в случае передачи.

Смотрите также Несет много взрывчатки и маневрирует: что за новая ракета-дрон "Бандероль" и может ли ее сбивать ПВО

Кто заблокировал передачу МиГ-29

Военный эксперт рассказал, что польские МиГ-29 имеют улучшенную авионику по сравнению с украинскими истребителями. Ее модернизировала израильская компания, в то же время наши самолеты подобных обновлений не проходили.

В 2022 году передачу польских истребителей фактически заблокировал Израиль, который не предоставил разрешения на экспорт модернизированных судов.

Мы тогда очень сильно ругались, когда израильтяне не дали возможности полякам передать эти самолеты,

– отметил Свитан.

По сообщениям, их даже планировали перебросить в Германию – как можно дальше от Украины. Это вызвало возмущение Киева, ведь в тот период ситуация на фронте требовала срочного усиления авиации.

Какие самолеты сейчас самые важные для Украины

Полковник запаса отметил, что сейчас Украина сосредоточена на получении западных боевых самолетов – прежде всего F-16 и французских Mirage. Последние обычно используются вместе с французскими высокоточными авиабомбами HAMMER, а также с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow.

Украина уже получила столько самолетов Mirage, сколько нужно для эффективного применения имеющегося французского вооружения,

– сказал он.

Особое внимание также уделяют шведским истребителям Gripen. По мнению военного эксперта, они могут быть даже важнее F-16, учитывая задержки в поставках американского вооружения.

Например, в Украину до сих пор не поступили крылатые ракеты JASSM, которые являются ключевыми для полноценного применения F-16. Вероятность их получения чрезвычайно низкая во время президентства Дональда Трампа.

Gripen имеют важное преимущество: они могут нести немецкие ракеты Taurus. Это единственные самолеты, способные поднимать эти боеприпасы в воздух. В этом контексте Gripen стратегически важнее даже МиГ-29.

В каких операциях могли помочь МиГ-29

МиГ-29 были критически нужны Украине в 2022 году. Например, для наступления на правом берегу Днепра или во время попыток продвижения к Токмаку в 2023 году, сейчас ситуация другая.

Сегодня вопрос заключается скорее в финансовой целесообразности: если стоимость МиГ-29 равна стоимости современного Gripen, то преимущество однозначно за шведским истребителем.

Понятно, что не откажемся от них. Вопрос в финансировании и закупке,

– отметил Роман Свитан.

Важно подчеркнуть, что не Польша остановила передачу МиГ-29. Наоборот, Варшава с первых дней вторжения активно поддерживала Украину. Именно польское оружие и техника стали первой реальной военной помощью, которая поступила в начале 2022 года, когда поддержка со стороны других партнеров еще только формировалась.