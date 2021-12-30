Польша – не Антарктида: что не так с международным туром Порошенко

Тут относительно этого опроса, в котором Гетман обходит Зеленского, есть интересный момент. Порошенко сейчас за пределами Украины. Далее читайте на украинском.

Нехай його прихильники доводять, що це усе лише важливий міжнародний тур, і він скоро повернеться, для широкого загалу все виглядає зовсім не так.

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Польща – не Антарктида

Досить важко пояснити, яка така важливість зустрічати новий рік у Польщі. Які там важливі зустрічі можуть бути 31 грудня?

Це ж не Антарктида, сів на літак – і ти в Україні через півтори години. Тому виглядає це саме як втеча, і для лідера опозиції якось воно виглядає не дуже. Не лише для клятої "зеленої плісняви", але й для потенційних союзників.

Приміром, нещодавно представниця видання Страна.юа Крюкова у вечірньому праймі України 24 таврувала Порошенка за "втечу". При чому, зроблено це було так, що позиція власника каналу виглядала очевидною. Питання не у нинішній ситуації, питання у тому, кого має підтримувати Ахметов як "лідера опозиції". Тим більше, що у нього своїх претендентів вистачає. Взагалі, Україна 24 у вечірній прайм нагадує шоу "Останній опозиціонер", де молоді та перспективні претенденти змагаються за безумовну підтримку "поважного бізнесмена".

Важливо "Русского міра" путінського зразка в Україні не буде

"Правильний рейтинг"

Ну і тут виходить "правильний рейтинг", що перемогти Зеленського може лише Порошенко.

Звісно, "правильний рейтинг" будуть обговорювати на "правильних каналах", створюючи відповідний інформаційний фон.

Не треба шукати нових опозиціонерів, треба підтримувати єдиного опозиціонера. Не знаю, наскільки це спрацює. Але якщо і спрацює, то не надовго. Все одно питання повернення скоро знову постане.