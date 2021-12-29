Президент – еврей. Парламент многонационален. Никого, кроме конченых дебилов, не интересует национальная принадлежность тех, кто у власти. От слова совсем.

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"Русского мира" не будет

Дебилы в этом вопросе присутствуют на уровне статистической ошибки. Все партии, радикализированные по национальному признаку, находятся за пределами парламента, фактически в маргинесе.

"Русского мира" путинского образца здесь не будет. Не потому не будет, что у власти нацисты, а потому, что Путин – х...ло, и именно он разрушил окончательно то, что связывало русскоязычных в разных странах. Он целенаправленно трансформировал свою политику для этого с 2004 года. "Русского мира" этого образца не хочет абсолютное большинство русскоязычных и не только в Украине.

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Кто у нас педалирует эту тему?

Те, кому независимая Украина не нужна. Глубоко контуженные отрывом от "русского мира", имперцы, совкодр*черы и ментально луг*ндонские.

Мне многое не по душе в языковой политике, я плохо реагирую на идиотизм, но слушать постоянный визг вечно обиженных, угнетенных и недовольных реально зае...ло.

Будут выборы, господа и дамы, голосуйте за своих. Сможете вывести их во власть? Ок. Посмотрим на то, куда они вас поведут. Сильно сомневаюсь, что в том направлении, о котором вы тоскуете.

Потому хотя бы, что там тупик.

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