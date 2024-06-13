В частности, об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик. Он отметил, что его страна не будет соглашаться передавать американские системы в Украину.

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Системы Patriot защищают польское небо

Томчик заявил, что Польша не будет передавать американские системы ПВО Patriot, которые имеет на вооружении на своей территории, в Украину.

Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится,

– написал польский чиновник.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера также заявил, что страна не будет передавать Украине американские системы ПВО. Он также планирует переговорить с Джейком Салливаном, ведь информация, опубликованная журналистами NYT, якобы "вызывает беспокойство".

"Мы страна, через которую проходит большинство военной помощи, где за последние два года трижды нарушали воздушное пространство крылатыми ракетами, что стоило жизни двух граждан, страна, которая имеет не только ключевое значение для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге", – заявил Яцек.

Журналисты NYT заявили, что Украина получит систему из Польши

Во вторник, 12 июня, журналисты NYT заявили, что Джо Байден одобрил размещение еще одной зенитной ракетной системы Patriot в Украине. Ее якобы должны переместить из Польши.

Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе, по словам официальных лиц, после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов относительно того, как удовлетворить насущные потребности Украины в усиленной противовоздушной обороне, не ставя под угрозу боеготовность США,

– пишут в СМИ.

Как отмечают журналисты, планировали передать систему, которая охраняла ротационные силы войск США.