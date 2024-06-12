Сейчас Patriot – это один из лучших комплексов, которые есть на вооружении противовоздушных сил США. В то же время, их количество сильно ограничено.
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Комплекс приедет из Польши
Высокопоставленные чиновники администрации и военные говорят, что свое решение президент США принял учитывая то, что страна пытается отражать российские атаки на свои города, инфраструктуру и энергосистему.
Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе, по словам официальных лиц, после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усиленной противовоздушной обороне, не ставя под угрозу боеготовность США,
– сообщает западное издание.
Второй комплекс, присланный США в Украину, поступит из Польши. Там он охранял ротационные силы войск США, которые возвращались в Соединенные Штаты.
Официальные лица США говорят, что система может быть развернута на передовой в Украине в ближайшие несколько дней, в зависимости от обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.
Как усиливается украинская ПВО
- 11 июня Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины – Ukraine Recovery Conference. Владимир Зеленский рассказал на ней, что сейчас стратегическое преимущество России – это преимущество в воздухе и способность наносить ракетно-бомбовые удары. По мнению украинского президента, это преимущество врага нужно сломать усилением украинской ПВО.
- В ходе конференции канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы. По его словам, ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot.
- Министерство обороны Украины подписало контракт с оружейной французской Thales Group. Наше государство приобрело вторую систему противовоздушной обороны CM200. Она обнаруживает и сопровождает одновременно низкие и большие цели во всех типах среды на расстоянии 250 километров и высоте 24 километра. Среди них – вертолеты, самолеты, дроны, крылатые самолеты, надводные цели и даже артиллерия противника.
- Украина получит еще одну систему ПВО SAMP/Т от Италии уже в скором времени. Это поможет в защите территорий от российских обстрелов.
- Кроме того, решения союзников расширяют возможности украинской ПВО. Берлин разрешил применять немецкое оружие для ударов по территории России. Силы обороны Украины могут сбивать самолеты над страной-агрессором немецкими Patriot.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал передачу новой помощи Украине. Речь идет о трех пусковых установках и радиолокационных системах к ЗРК Patriot.