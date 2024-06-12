Наразі Patriot – це один з найкращих комплексів, які є на озброєнні протиповітряних сил США. Водночас, їх кількість сильно обмежена.
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Комплекс приїде із Польщі
Високопосадовці адміністрації та військові говорять, що своє рішення президент США ухвалив з огляду на те, що країна намагається відбивати російські атаки на свої міста, інфраструктуру та енергосистему.
Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня, за словами офіційних осіб, після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США,
– повідомляє західне видання.
Другий комплекс, надісланий США в Україну, надійде з Польщі. Там він охороняв ротаційні сили військ США, які поверталися до Сполучених Штатів.
Офіційні особи США говорять, що система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів, залежно від обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.
Як посилюється українська ППО
- 11 червня Берліні стартувала Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference. Володимир Зеленський розповів на ній, що нині стратегічна перевага Росії – це перевага у повітрі та здатність завдавати ракетно-бомбових ударів. На думку українського президента, цю перевагу ворога потрібно зламати посиленням української ППО.
- В ході конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв найближчим часом надати Україні системи ППО та боєприпаси. За його словами, найближчими "тижнями та днями" почнеться постачання в Україну нових засобів ППО. Серед іншого, буде й одна система ЗРК Patriot.
- Міністерство оборони України підписало контракт зі збройовою французькою Thales Group. Наша держава придбала другу систему протиповітряної оборони CM200. Вона виявляє та супроводжує одночасно низькі та великі цілі в усіх типах середовища на відстані 250 кілометрів та висоті 24 кілометри. Серед них – гелікоптери, літаки, дрони, крилаті літаки, надводні цілі та навіть артилерія противника.
- Україна отримає ще одну систему ППО SAMP/Т від Італії уже незабаром. Це допоможе у захисті територій від російських обстрілів.
- Крім того, рішення союзників розширюють можливості української ППО. Берлін дозволив застосовувати німецьку зброю для ударів по території Росії. Сили оборони України можуть збивати літаки над країною-агресоркою німецькими Patriot.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував передачу нової допомоги Україні. Мовиться про три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot.