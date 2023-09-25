Между эмоциями и политикой: почему Польша очень нужна Украине

Отношения Украины и Польши все больше превращаются в "американские горки". Многое можно списать на эмоции, еще что-то – на выборы в Польше, которые отбудут менее чем через месяц.

Эмоциональный кризис может перерасти в кризис доверия

Недавний твит польского министра иностранных дел Збигнева Рау совсем о другом. Сразу видно, что он долго и тщательно редактировался и появился после других эмоциональных заявлений.

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Наша политика в отношении Польши названа "вредной и оскорбительной", "титаническая работа" потребуется для "восстановления доверия польского общества к доброй воле украинской власти". Все это со ссылкой на "сравнение между Польшей и Россией".

Российская тема очень токсична в Польше, все разделы Польши произошли при российском участии. Варшава и Еврокомиссия проспали тему с мониторингом по количеству украинского зерна, которое попадало на внутренний рынок.

"Съехать" из этой вины, особенно перед выборами, непросто и требует эмоций. Очевидно, что поляки должны защищать своих фермеров, но подошли они к этому очень плохо. О взаимодействии Польши и Еврокомиссии и говорить нечего.

Однако теперь то, что собственно было эмоциональным кризисом на фоне торгового спора, может перерасти в кризис доверия, причем не только политический, но и общественный. Во время войны ветхозаветный принцип "враг моего врага – это мой друг" всегда должен преобладать. Друзья не бывают идеальными, но других у нас нет и они нам очень нужны.

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Сейчас самое время активировать антикризис и креатив, и донести полякам, что они для нас важны. Иначе этот кризис станет жить своей жизнью и мешать нам во многих вещах – не в последнюю очередь при вступлении в Евросоюз. Да и никто не может исключить, не придется ли нам в будущем воевать уже вместе. У нас тысяча лет очень сложной истории, но мы нужны друг другу как никогда.