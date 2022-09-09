Польша открывает новый пункт пересечения для пустых грузовиков на границе с Украиной

С 9 сентября Польша планирует облегчить пересечение своей государственной границы для украинских грузовиков, в том числе перевозящих гуманитарную помощь.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга после встречи с Владимиром Зеленским.

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По словам Моравецкого, с 9 сентября Польша открывает дополнительный пункт пересечения границы для пустых грузовиков.

А через месяц, в октябре, мы хотим открыть еще один пункт пересечения границы для пустых грузовиков. Это поможет разгрузить движение на границе и поможет тем грузовикам, которые выехали с гуманитарной помощью и возвращаются пустыми. Мы работаем, чтобы решать эту проблему,

– отметил руководитель польского правительства.

Добавим, что вместе с Моравецким Киев посетил и президент Латвии Эгилс Левитс. Моравецкий добавил, что во время встречи с Зеленским они подняли вопрос:

создание совместного хаба для обучения и ремонта оборудования;

поставка оружия;

организации денежной помощи.

Что еще сказали политики во время брифинга

Моравецкий добавил, что Польша будет призывать страны Европы и США предоставить Украине пакет помощи в 9 миллиардов евро, о котором говорилось ранее.

В свою очередь, Эгилс Левитс сообщил, что Латвия присоединится к послевоенной реконструкции Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств за то, что они сделали амбициозные шаги поддержки Украины в предоставленные ей статус кандидата в члены Европейского Союза, а также за поддержку нашей страны в целом.

Во время встречи политиков на площади Конституции возле Верховной Рады при участии Владимира Зеленского открыли еще 2 таблицы на Аллее смелости — президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу и премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.



Открытие еще 2 таблиц на Аллее смелости / Фото из твиттера Канцелярии польского премьер-министра

А накануне, 8 сентября, Киев с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи с Зеленским Блинкен проинформировал президента Украины о последнем транше американской помощи Украине в сфере безопасности.

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