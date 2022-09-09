Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Важливо Зеленський у розмові з Блінкеном порушив питання офіційного визнання росії країною-терористом

За словами Моравецького, з 9 вересня Польща відкриває додатковий пункт перетину кордону для порожніх вантажівок.

А через місяць, у жовтні, ми хочемо відкрити ще один пункт перетину кордону для порожніх вантажівок. Це допоможе розвантажити рух на кордоні і допоможе тим вантажівкам, які виїхали з гуманітарною допомогою і вони повертаються порожніми. Ми працюємо, щоб розв'язувати цю проблему,

– зазначив керівник польського уряду.

Додамо, що разом з Моравецьким Київ відвідав і президент Латвії Егілс Левітс. Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;

постачання зброї;

організації фінансової допомоги.

Що ще сказали політики під час брифінгу

Моравецький додав, що Польща закликатиме країни Європи та США надати Україні пакет допомоги в 9 мільярдів євро, про який йшлося раніше.

Своєю чергою, Егілс Левітс повідомив, що Латвія долучиться до післявоєнної реконструкції України.

Володимир Зеленський подякував лідерам держав, за те, що вони зробили амбітні кроки підтримки України в надані їй статусу кандидата в члени Європейського Союзу, а також за підтримку нашої країни загалом.

Під час зустрічі політиків на площі Конституції біля Верховної ради за участі Володимира Зеленського відкрили ще 2 таблиці на Алеї сміливості — президенту Латвійської Республіки Егілсу Левітсу та прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому.



Відкриття ще 2 таблиць на Алеї сміливості / Фото з твітеру Канцелярії польського прем'єр-міністра

А напередодні, 8 вересня, Київ з офіційним візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.