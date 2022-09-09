Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським.
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За словами Моравецького, з 9 вересня Польща відкриває додатковий пункт перетину кордону для порожніх вантажівок.
А через місяць, у жовтні, ми хочемо відкрити ще один пункт перетину кордону для порожніх вантажівок. Це допоможе розвантажити рух на кордоні і допоможе тим вантажівкам, які виїхали з гуманітарною допомогою і вони повертаються порожніми. Ми працюємо, щоб розв'язувати цю проблему,
– зазначив керівник польського уряду.
Додамо, що разом з Моравецьким Київ відвідав і президент Латвії Егілс Левітс. Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:
- створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
- постачання зброї;
- організації фінансової допомоги.
Що ще сказали політики під час брифінгу
- Моравецький додав, що Польща закликатиме країни Європи та США надати Україні пакет допомоги в 9 мільярдів євро, про який йшлося раніше.
- Своєю чергою, Егілс Левітс повідомив, що Латвія долучиться до післявоєнної реконструкції України.
- Володимир Зеленський подякував лідерам держав, за те, що вони зробили амбітні кроки підтримки України в надані їй статусу кандидата в члени Європейського Союзу, а також за підтримку нашої країни загалом.
Під час зустрічі політиків на площі Конституції біля Верховної ради за участі Володимира Зеленського відкрили ще 2 таблиці на Алеї сміливості — президенту Латвійської Республіки Егілсу Левітсу та прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому.
Відкриття ще 2 таблиць на Алеї сміливості / Фото з твітеру Канцелярії польського прем'єр-міністра
А напередодні, 8 вересня, Київ з офіційним візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.
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