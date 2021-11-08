Польша ожидает обострения ситуации на границе в ближайшие часы

В Польше не исключают обострения ситуации на границе с Беларусью. Там 8 ноября тысячи нелегальных мигрантов пытаются прорваться через границу и попасть в Европу.

Как отметил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, этот вопрос обсуждали во время совещания под председательством польского президента Анджея Дуды.

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Солох предположил, что ситуация может обостриться. Президент Польши Анджей Дуда рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Мы ожидаем усиления нападений на границе в ближайшие часы,

– цитирует канцелярия главу Бюро нацбезопасности.

Какова ситуация на польско-белорусской границе

Большая колонна мигрантов из Беларуси в обед 8 ноября двинулась к границе с Польшей. Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.

По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе, вероятно, присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с лета 2021 года занимается разжиганием нового миграционного кризиса в ЕС.

Европейский Союз обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляют их пешком к границе с европейскими странами. Сначала мигрантов направляли к границе Литвы, но теперь поток сместился в сторону Польши.