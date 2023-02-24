Моравецкий анонсировал передачу Украине еще 60 постсоветских танков

В ближайшие дни Польша передаст Украине еще 60 постсоветских танков. Их поставки начнутся в ближайшие дни.

В ближайшие дни Польша передаст Украине еще 60 постсоветских танков, в том числе PT-91 Twardy. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Германия хочет предоставить Украине Leopard 1: основные характеристики этих танков

Танков чуть не бывает

Кроме танков Leopard, первые из которых уже прибыли в Украину, Польша передаст нам постсоветские танки PT-91 Польский премьер отметил, что они тоже очень хорошие.

На днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91. Очередные 60 танков прибудут в Украину,

– сказал Моравецкий.

Это не первые постсоветские танки, которые Польша передает Украине. С начала российского полномасштабного вторжения поляки передали нам около 250 танков Т-72. Анонсированные PT-91 Twardy являются польской модернизированной версией Т-72.

Польша передала Украине первые танки Leopard

Во время этой же конференции Моравецкий сообщил, что Польша сейчас передает Украине 4 танка Leopard 2. Остальные будут немного позже.

Он также отметил, что свои машины также будут передавать Дания Швеция, Финляндия, Германия, Испания. Польская сторона тесно контактирует с партнерами по этому вопросу.