Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Что планируют сделать в Польше?

Как сообщают аналитики, соответствующую возможность в настоящее время активно рассматривает польское оборонное ведомство. Заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая 13 августа подтвердила, что окончательное согласование ожидается в ближайшее время.

Вице-премьер-министр и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш склоняется к одобрению этого шага. Такое решение позволит украинским военным уничтожать вражеские цели еще над собственной территорией, предотвращая их вторжение в воздушное пространство соседнего государства.

Поводом для ускорения переговоров стал инцидент в ночь на 30 июля, когда российская ракета Х-101 упала на территории восточной Польши. При этом эксперты отмечают, что случаев залета баллистического вооружения туда пока не фиксировали.

В ISW подчеркивают, что агрессор намеренно увеличивает интенсивность ударов баллистическим оружием, рассчитывая на истощение запасов украинской противовоздушной обороны. Москва использует нехватку перехватчиков как инструмент шантажа.

Аналитики считают, что Кремль пытается заставить украинские власти согласиться на свои максималистские требования. Параллельно российское руководство затягивает любые содержательные переговоры и продолжает ведение боевых действий.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. По его словам, Украина располагает лишь около 1% от запасов таких ракет в США, тогда как Россия увеличила количество баллистических ударов.

Президент считает, что передача Украине 5% американских запасов помогла бы пережить зиму, а 10% – потенциально позволили бы уничтожать все российские баллистические ракеты. Зеленский также сообщил о переговорах с США относительно закупки и возможного производства ракет Patriot в Украине.