Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS

Европейские страны решили больше позаботиться о своем вооружении после того, как Россия напала на Украину. Новую технику планирует закупить и Польша, уже неоднократно слышавшая угрозы со стороны россиян.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Всё это происходит в рамках реализации ракетной программы под названием Homar.

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Система HIMARS – это современное оружие, позволяющее с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности. В зависимости от потребности HIMARS может нести шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS, некоторые модификации которой могут попадать в цель на расстоянии до 300 километров.

Новое оружие поступит на вооружение более 80 сформированным батареям реактивной артиллерии польского войска.

В дальнейшем Польша планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему с существующей системой управления боем.

Польша и HIMARS

Новая реактивная система залпового огня HIMARS станет не первой в польской армии. О деталях польской ракетной программы Homar стало известно в 2017 году. Тогда общая стоимость программы оценивалась в 8-10 миллиардов польских злотых, сообщает "Милитарный".

При реализации программы Homar Польша планировала локализовать производство множества составляющих пусковых установок M142 HIMARS на своих предприятиях оборонной промышленности. Локализация должна включать производство системы на шасси автомобилей, производимых в Польше. Также программой предусматривалось производство ракет системы HIMARS на территории Польши.

В 2019 году польское правительство подписало контракт на приобретение американской РСЗО. Тогда Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin. Однако первые поставки предусмотрены только в 2023 году.

Согласно договору, Польша заказала 30 пакетов из шести ракет GMLRS с дальностью полета 70 километров и 30 ракет ATACMS, предназначенных для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров.

Украина тоже хочет HIMARS

После российского вторжения в Украину, наша власть тоже неоднократно заявляла о необходимости современных систем залпового огня, в том числе HIMARS. Они ведь способны поражать противника на большом расстоянии.

Ведь вторая фаза войны, когда Россия решила сосредоточить внимание на захвате Донбасса и удержании части на юге Украины, изменили особенности ведения боя. Теперь на первый план вышла артиллерия. И наличие у Украины современно дальнобойной артиллерии может значительно изменить ход войны.

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Кроме HIMARS M142 в США также выпускают ракетные системы залпового огня M270 MLRS. Это тоже пусковая установка, но в отличие от M142 может разместить две ракеты ATACMS.

Пока официальное подтверждение предоставления Украине такого вооружения не поступало.

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