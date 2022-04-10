Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы
10 апреля 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:berliner-zeitung.de
В ближайшие месяцы Польша планирует запретить поставки газа и угля из территории страны-агрессора России.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.
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По его словам, страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.
Даже если это не сделает Евросоюз, мы сами примем такое решение в течение нескольких месяцев. Чтобы дать хороший пример и побуждать другие страны сделать так же,
– отметил Шинковский.
Кроме того, он добавил, что такой шаг в Польше существенно не повлияет на экономику России. Только общее решение европейских государств имеет смысл.
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