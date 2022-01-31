Польша поставит Украине вооружение, в частности средства противовоздушной обороны

31 января 2022 , 14:02
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Источник:

Onet News

В Бюро нацбезопасности Польши 31 января сообщили, что страна поставит Украине вооружение. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Павел Солох – глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что лидер страны Анджей Дуда поддержал эту идею. Доставить помощь польская сторона готова в любое время.

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Принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы. Это решение прорабатывается министром обороны. Украинская сторона получила информацию, ждем их реакцию,
– заявил Солох.

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Автор: Мар'яна Бекало