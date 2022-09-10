Польша предлагает странам Европы покупать свои САУ для Украины
Источник:wnp.pl
Польша предложила европейским странам покупать у них самоходные артиллерийские установки Krab. А затем передавать их Вооруженным Силам Украины.
Соответствующее заявление министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал на встрече "Рамштайн-5". По словам министра, вторая сессия была посвящена ситуации в области вооружения.
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Польша предложила странам ЕС покупать САУ для Украины
Со своей стороны я представил предложение польской оборонной промышленности, в частности, относительно гаубиц Krab. Это предложение, адресованное странам, особенно из Западной Европы, которые, заказывая САУ Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги.
– рассказал польский министр.
Мариуш Блащак заверил, что за эти деньги могут увеличить производственный потенциал сталелитейного завода и холдинговой компании PGZ, объединяющей госпредприятия оборонной промышленности.
Кроме того, польский министр обороны рассказал, что:
- третья сессия касалась сотрудничества стран НАТО в подготовке украинских военных;
- Польша остается активной в этом вопросе. Например, обучает инженеров по разминированию территории Украины.
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