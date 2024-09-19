Польша предложила "честный референдум" по Крыму: в ЦПД вспомнили о Калининграде

В МИД Польши предложили провести "честный референдум" в Крыму под наблюдением ООН. На это отреагировали в Центре противодействия дезинформации.

Об этом сообщил Александр Коваленко. Он выступил против идеи проведения референдума в Крыму.

Смотрите также "Ежи" в море и сотни метров забора: как россияне усиливают защиту Крымского моста

В ЦПД ответили на речь Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Крыму надо провести референдум среди местных жителей под наблюдением ООН.

На это отреагировал руководитель ЦПД.

Относительно заявлений некоторых польских политиков о Крыме... Давайте все же проведем референдум в Królewiec – то есть в Калининграде. Попробуем?

– сказал он.

Справка. В 2023 году в Польше официально утвердили и изменили названия города Калининград и Калининградской области. Решение, которое формально имеет рекомендательный характер, вынесла Комиссия стандартизации географических наименований за пределами Польши.

В Польше предложили провести референдум под наблюдением ООН

Сикорский считает, что Крым имеет важное символическое значение для российского лидера Владимира Путина, но является стратегически значимой территорией для Украины. Поэтому, по его мнению, заключение мирного соглашения между Украиной и Россией невозможно без демилитаризации полуострова.

Польский министр предложил провести "честный референдум" в Крыму под наблюдением ООН и решить дальнейшую судьбу полуострова.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак также выступил против инициативы Польши.