Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша является прифронтоновой страной войны России с Украиной пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
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Что говорит Сикорский о помощи Украине
Глава МИД Польши заявил, что их правительство внесло предложение об "оборонном кредите" для Украины для покупки оружия.
Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроите, то отдадите,
– заявил Радослав Сикорский.