Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша является прифронтоновой страной войны России с Украиной пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Смотрите также Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29, – Зеленский

Глава МИД Польши заявил, что их правительство внесло предложение об "оборонном кредите" для Украины для покупки оружия.

Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроите, то отдадите,

– заявил Радослав Сикорский.

Он также сказал, что Польша является единственной среди стран ЕС и НАТО, соседями которой являются Россия и Украина.

"Украина понимает, что мы тоже должны сдерживать Путина", – сказал политик.

Он также добавил, что Польша имеет "собственные потребности в обороне". Именно поэтому его обязанность как министра правительства Польши держать эту войну как можно дальше от их границ.

Относительно российских ракет, то министр сказал, что они их не будут сбивать над Украиной без согласования НАТО.

"Польша будет принимать решение вместе с НАТО. Решение еще не принято", – подытожил Сикорский.

Смотрите также В США призвали Байдена предоставить Польше разрешение на сбивание ракет над Украиной

Ранее Радослав Сикорский ответил на слова Владимира Зеленского о том, что Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29. Глава МИД Польши сказал, что они сделали больше, чем любая другая страна. Однако добавил, что они прифронтовая страна и им также угрожает Россия, и не все возможно.