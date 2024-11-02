Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща є прифронтоновою країною війни Росії з Україною пише 24 Канал з посиланням на Polsat News.
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Що каже Сікорський про допомогу Україні
Очільник МЗС Польщі заявив, що їхній уряд вніс пропозицію про "оборонний кредит" для України для купівлі зброї.
Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте,
– заявив Радослав Сікорський.