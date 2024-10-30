Об этом сообщает издание The Hill.

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Призыв разрешить Польше сбивать ракеты

Сообщается, что республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн направили Байдену письмо, в котором попросили предоставить Польше полномочия "перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, что угрожают приблизиться к польскому воздушному пространству".

Запрос основывается на том, что Польша пытается использовать свои щиты противовоздушной обороны и, возможно, расширить их, что защитит их небо от российских ракет, но также поможет Украине в защите,

– пишет издание.

The Hill пишет, что закрытие украинского неба для российских ракет является одним из крупнейших вызовов за все время полномасштабной войны . Там напомнили случай в ноябре 2022 года, когда двое польских фермеров погибли в результате падения боеприпаса.

Польша, в лице министра иностранных дел – Радослава Сикорского, ранее предлагала схему со сбиванием российских ракет над Украиной. Однако она не получила поддержки у тогдашнего генсека НАТО Йенса Столтенберга.