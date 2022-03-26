Польша приняла уже 2,3 миллиона украинцев
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Глава Украины поблагодарил президента Польши за прием украинцев.
О подробностях разговора Дуды и Зеленского рассказали в Офисе Президента. Польский лидер отметил, что в Польшу приехали уже более 2 миллионов 300 тысяч украинцев.
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Польша обеспечивает беженцев всем необходимым, – Дуда
Дуда заверил Зеленского, что Польша снабжает украинцев всем необходимым. Президент Украины также в очередной раз подчеркнул необходимость остановить обстрелы украинских городов из воздуха.
Зеленский отметил, что ему очень жаль, что самолеты советского производства, которые есть в восточноевропейских странах, Украине так и не передали. Хотя раньше и Польша заявляла о готовности.
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