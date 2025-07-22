Россия мобилизует граждан с двойным гражданством. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему МИД Польши просит поляков покинуть Россию?

МИД Польши обратилось к полякам в России с рекомендацией как можно быстрее покинуть территорию страны.



Сообщение МИД Польши / Скриншот 24 Канала

Если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны,

– говорится в сообщении польского МИД.

В заявлении предупреждают, что Россия может принудительно мобилизовать лиц с двойным гражданством.

Напомним, Россия ежемесячно рекрутирует ориентировочно 25 тысяч солдат, среди них социально незащищенные слои населения и иностранные граждане. Путин ищет как пополнить российскую армию отовсюду, потому что объявление в России мобилизации несет за собой риски для его пребывания у власти. Ведь это вызывает негативную реакцию среди российского населения.