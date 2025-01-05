Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Польша разрабатывает план эвакуации

Так, МВД Польши разрабатывает правила и положения по эвакуации гражданских лиц и национальных культурных ценностей в случае стихийного бедствия или военной угрозы. Согласно правительственному коммюнике, соответствующий проект должен быть готов в течение 3 месяцев.

Он будет опираться на закон о защите гражданских лиц, который вступил в силу 1 января. Его принятие вызвано недавним наводнением на юге Польши и напряженностью в сфере безопасности из-за войны России против Украины.

Законопроект, который потребует одобрения Кабинетом премьера, требует, чтобы не менее 0,3% годового валового национального продукта было потрачено на повышение готовности к эвакуации.

Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, которым поручений перемещения людей в безопасные места. Кроме того, предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защиты произведений искусства.