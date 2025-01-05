Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Польща розробляє план евакуації

Так, МВС Польщі розробляє правила та положення щодо евакуації цивільних осіб і національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози. Згідно з урядовим комюніке, відповідний проєкт має бути готовий упродовж 3 місяців.

Він спиратиметься на закон про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня. Його ухвалення викликане нещодавньою повінню на півдні Польщі й напруженістю у сфері безпеки через війну Росії проти України.

Законопроєкт, який потребуватиме схвалення Кабінетом прем'єра, вимагає, аби не менше ніж 0,3% річного валового національного продукту було витрачено на підвищення готовності до евакуації.

Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, яким доручень переміщення людей у безпечні місця. Окрім того, надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.