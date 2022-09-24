"На нас могут снова напасть”: Польша усилит войска, защищающие государственную границу

Решение об утверждении концепции создания KOP подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что на страну могут снова напасть, поэтому следует перестраховаться.

Главное Ракетный удар по Запорожью, в кремле размышляют о военном положении: основное за 213 день войны

Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны беларуси. Блащак подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу.

Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы,

– подчеркнул Блащак.

По его словам, сейчас говорится о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделения будет поддержка Пограничной службы РП в защите границы страны.

Спецоперация по созданию миграционного давления на границе Польши

В августе 2021 года беларусь и россия начали против Польши и стран Балтии спецоперацию по созданию миграционного давления на границе. Польскую границу, кроме пограничников, защищали армейские подразделения.

Уже в этом году Польша построила на границе забор 5,5 метра в высоту и более 180 километров в длину. Несмотря на это, каждый день через польско-белорусскую границу в Польшу с территории беларуси пытается попасть множество мигрантов из стран Азии и Африки. Спецслужбы беларуси способствуют и помогают им в этом.

По теме – Польша построила 50 километров забора на границе с беларусью: смотрите видео